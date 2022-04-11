Zonguldak açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedilirken, bazı vatandaşlar ise depremi hissetmediklerini belirtti.

Öte yandan sondaj çalışmalarının sürdüğü Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve Zonguldak genelinde 112 acil hattına herhangi bir ihbarın gelmediği öğrenildi.

Bakan Kurum ise açıklamalarından "Karadeniz Ereğli'si açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.