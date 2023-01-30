Zonguldak-Ankara Kara Yolu'nda kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Zonguldak-Ankara Kara Yolu ile Zonguldak-İstanbul Kara Yolu'nda başlayan kar yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü.

Yeni yılın ilk karını gören vatandaşlar da araçlarını emniyet şeridine çekerek anın tadını çıkarttı. Doğukan Bakan isimli genç, Çaycuma ilçesinden kar görmeye geldiklerini söyleyerek "Çaycuma'dan perşembeden kar görmeye geldik. Zonguldak'ta çok güzel manzaralarımız var. Biz de fotoğraf çektik. Tadını çıkartıyoruz" dedi. Ali Mosmos isimli genç de "Yüksek mevkilere çıktık. Vakit geçirdik. Karın tadını çıkarttık" diye konuştu. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Onur Altındağ



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