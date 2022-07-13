Zonguldak Havalimanı'nda rekor artış

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı'nın verilerine göre 6 aylık dönemde 189 iç hat gerçekleşirken, 211 dış hat uçuşu yapıldı. Ticari yolcu uçağında ise 92 iç hat, 206 dış hat, yine yolcu sayısında ise 5 bin 615 kişi iç hat, 30 bin 826 dış hat olarak gerçekleşti. Yük uçaklarında ise son olarak 84 iç hat, 656 dış hat uçuşu yapıldı. Yaz sezonunun gelmesiyle iç ve dış hat seferlerinde de artışlar yaşanırken, Türk Hava Yolları (THY) haftanın 3 günü sefer yaptığı Zonguldak havalimanında Sun Express ve Corendon Hava Yollarının sefer günlerinde de artışa gidildiği öğrenildi.

Gülcan Çolak