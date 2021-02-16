İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak-İstanbul yolu tırlara kapatıldı

Zonguldak-İstanbul yolu tırlara kapatıldı
Zonguldak-İstanbul yolu tırlara kapatıldı

Zonguldak-İstanbul arası karayolunun Ereğli ilçesi kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Zonguldak'ta pazar günü başlayan kar yağışı bugün öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası bazı noktalarda ulaşımda da sıkıntılar yaşanmaya başladı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik ekipleri Zonguldak - İstanbul arası karayolunun Ören Mahallesi kavşağında geçişleri kontrollü olarak sağlıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak yolunun karla kaplanması nedeniyle polis ekipleri tarafından tonajlı ve uzun araçların geçişlerine kapatıldı. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Vedat Kılıç


 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.