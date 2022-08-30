Zonguldak Kömürspor Başkanı istifa etti

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın istfia ettiğini duyurdu. Yönetim kurulu olarak kararı saygıyla karşıladıklarını ifade eden Öztürk açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulüp Başkanımız Sabit Danış, Pazartesi günü itibari ile özel işleri nedeni ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim Kurulu olarak kararını saygı ile karşılıyoruz. Bu zamana kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin de belirttiği gibi bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman destek olacağına inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak biz yolumuza devam ediyoruz. İlk hafta Fethiyespor'u mağlup ederek sezona güzel bir başlangıç yaptık. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Hafta sonunda oynayacağımız 1461 Trabzon maçı sonrası yönetim kurulu olarak bir kez daha toplanıp durum değerlendirmesi yapacağız. Önümüzdeki süreç ile ilgili kararımızı açıklayacağız. Yönetim kurulunda Başkan yardımcısı olarak görev yapan bir isim Başkan olarak görev alabilir. Diğer bir alternatif ise kongre kararı alıp kısa süre içinde yeni yönetim belirleyebiliriz. Belirdiğimiz gibi hafta sonunda 1461 Trabzon ile çok zorlu bir maç oynayacağız. Biz tamamen bu maça odaklandık. Trabzon deplasmanı sonrası izleyeceğimiz süreç hakkında detaylı açıklama yapacağız. Şunu belirtmek isteriz ki, Zonguldak Kömürspor köklü bir camiadır. Asla sahipsiz kalmaz."

Onur Altındağ