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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6 kişi tutuklandı

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6 kişi tutuklandı
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonda 6 kişi tutuklandı

Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik Zonguldak, Çorum, Kütahya ve Bartın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2'si kadın 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan eski emniyet müdürü B.K. ile araların da polislerin de bulunduğu Ş.A., Z.E., H.Ç., S.S., E.D., M.Z., Y.K. ve F.K., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından sabah Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edilmişlerdi. Cumhuriyet savcılığınca akşam saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan F.K., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A. ve Z.E. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, eski emniyet müdürü B.K. ile M.Z. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barış Doğan
 

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