Zonguldak ormanlarında kış güzelliği

Ağaçların yeşil renkten kırmızıya dönndüğü ormanda dökülen yapraklar kış mevsiminde eşsiz güzellikler yaşatıyor. Yer altı zenginliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıkan Zonguldak, kış manzarasıyla da dikkat çekiyor. Dron ile görüntülenen ormanlar kış mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Dökülen yapraklarla rengarenk olan ormanlar, dikkat çekmeye devam ediyor. Bazı ağaçlarda yeşil rengin kırmızıya dönüştüğü, çoğunun yapraklarının döküldüğü görülürken ormanlar, yürüyüş yolları ve dereleriyle tüm güzelliklerin birleştiği bölge haline geldi.

Onur Altındağ

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