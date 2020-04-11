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Zonguldaklılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

Zonguldaklılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı
Zonguldaklılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

Zonguldak’ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlik cadde va sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Günün ilk ışıkları ile birlikte caddeler adeta sokak hayvanlarına kaldı. Genelge kapsamında sokağa çıkmasına izin verilen görevlilerin haricindeki herkesin evde kaldığı kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa da boş kaldı.

Akciğer hastalıklarının ve 65 yaş üzeri vatandaşların ön planda olduğu emeğin başkenti Zonguldak'ta gün karardı. Yasağa rağmen sokağa çıkanlar ise idari para cezası ile cezalandırıldı. Havanın güneşli olmasına rağmen kent ilk kez bir hafta sonu boş kaldı. Öte yandan vatandaşların ekmek ihtiyaçları fırınlar tarafından karşılandı. Doğalgaz olmayan mahallelere de sipariş ile gün boyunca tüp gaz satışı yapıldı.

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