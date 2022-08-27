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Zonguldak'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü
Zonguldak'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta ailesiyle birlikte geldiği plajda denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki Yavuz Ç., kalp krizi geçirerek denizin içinde yığıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan genç; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta 13 yaşındaki Yavuz, denize kaçan topunu alırken kalp krizinden öldü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki plajda meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için plaja gelen 13 yaşındaki Yavuz Ç., topunun denize kaçtığını gördü.

Topu yakalamak için kumsaldan denize koşan Yavuz Ç., bir anda suyun içine yığıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Yavuz Ç., kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Onur Altındağ
 

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