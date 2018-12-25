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Zonguldak'ta 2 bina duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Zonguldak'ta 2 bina duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle boşaltıldı
Zonguldak'ta 2 bina duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Zonguldak'ta iki bina, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak'ta eski 4 katlı 9 daireli bir apartman ve 2 katlı 2 daireden oluşan toplam 11 dairede yaşayan bina sakinleri, polisi arayarak binanın iç ve dış kısımlarında çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri binada inceleme yaparken, polis ekipleri de apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti. Zonguldak AFAD Müdürü Ahmet Güngör, Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ogan Göktürk ve ekiplerinin yaptığı incelemede bazı dairelerin taban kısımlarında çatlakların olduğu belirlendi.

Tehlike nedeniyle binayı boşattıklarını belirten AFAD Müdürü Ahmet Güngör, şunları kaydetti:
"Binaların iç kısımlarında hasarlar var. Arkadaşlarımız Pazar günü bakmıştı. Çatlamalar ilerlemiş. Belediyeden de Fen İşleri Müdürü Ogan beyde baktı inşaatçı olarak. Tedbir amaçlı binaları boşaltıyoruz. Aileleri yakınlarının yanlarına yerleştireceğiz. Şuan belediyemiz binaları mühürlüyor. Yakınları olan yakınlarının yanına yakını olmayanlarda öğretmenler evine yerleştireceğiz. Şuan binada 27 kişinin yaşadığını tahmin ediyoruz. Binaların bir kısmı boştu. Onun için şuan 27 kişi olarak hesapladık. Yarın tam tespitleri yapacağız. Ona göre de aileleri kiraya yerleştireceğiz." 

Polis, binayı kimsenin girmemesi için güvenlik çemberine alırken, binalar belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Barış Doğan
 

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