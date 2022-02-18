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Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
Zonguldak'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak’ta polis eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları belirlenen FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen 2’si kadın 6 kişi Adliye’ye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin eşlerine yönelik sohbet imamlığı yaptıkları, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 11 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Tekirdağ illeri ile Alaplı, Kdz. Ereğli ve Devrek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin yeni doğum yapması nedeniyle işlemleri askıya alınırken, soruşturma kapsamındaki 2 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli; polis eşliğine sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Sertaç Özdemir - Emre Can Bayram
 

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