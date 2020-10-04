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Zonguldak'ta 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor

Zonguldak'ta 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor
Zonguldak'ta 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor

Zonguldak’ta 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor. 2 çekirdekten yetişen dev kabak köyün ilgi odağı oldu.

Zonguldak’ta 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor - Tıkla İzle

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Şeyhoğlu köyünde iş adamı Ercan Kartal'ın çiftliğinde yetiştirdiği 2 çekirdekten yetişen 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor. Kendi tavuk çiftliğinde aynı zamanda tarımla da uğraşan iş adamı Kartal, kabakları yetiştirip çekirdeklerini köylüye dağıtacak.

Organik toprağın çok verimli olduğunu ifade eden iş adamı Ercan Kartal, “Yetiştirdiğim kabaklardan sadece 2 adet çekirdekten yetişti. Bir çekirdekten yaklaşık 3 adet kabak yetişti. Yaklaşık 100 kilogram fazla kabak var. Arkadaşımdan aldığım tohumlarla ilk defa yetiştirdim. Benim amacım kabakları yetiştirip çekirdeklerini köylümüze vermek. Önemli olan bizim için çekirdeğini yetiştirip köylümüze vermek onlar da bunlardan gelir elde ederler. Kabaklar daha da büyük olabilirlerdi fakat ineklerimiz kabakları yedikleri için bu boyutta kaldılar. Bizim toprağımız killi toprak olduğu için yaklaşık 30 senedir bizim köyümüzde suni gübreler atıldıkça killi topraklar çimento dökmüş gibi oldu. Toprağımız eski verimine ulaşırsa daha büyük kabaklar yetiştirmek mümkün olabilir. Biz kendi gübrelerimizi hayvanlarımızdan temin ediyoruz. Ben daha önce 41 kilogram karpuz yetiştirdim. Toprağı organik verdikten sonra toprak intihar etmiyor ama kimyasallar 1 sene veriyor daha sonrasında vermiyor” dedi.

Barış Altındağ - Sertaç Özdemir

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