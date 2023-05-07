Zonguldak'ta aç kalan karaca şehir merkezine indi

Devrek'te ormanda yiyecek sıkıntısı çeken karaca, aç kalınca indiği şehir merkezinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Egemenlik mesire alanı piknik yeri bağlantı yolunda piknik yapan bir vatandaş, piknik yaptığı alanın ortasından koşan karacayı görünce telefonuyla görüntüledi. Fark edildiğini anlayan karaca ise hızla uzaklaşarak girdiği ormanlık alanda kayboldu.

Murat Sulucak

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