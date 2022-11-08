Zonguldak'ta anne ve iki çocuğu üç gündür kayıp

Alaplı'da 13 yıl önce Zemzem Tekin ile dünya evine giren Halil İbrahim Tekin (33), 6 Kasım Pazar gününden bu yana eşinden haber alamıyor. Alaplı Aşağıdag köyü Yukarı Mahallesi'nde ikamet eden ve fındık bahçesine budama yapmaya giden Tekin, bahçeden döndüğünde eşi Zemzem Tekin ile çocukları Sudenaz (12) ve Sılanur'un (10) evde olmadığını gördü.

Saatlerce yaptığı aramadan sonuç alamayan Halil İbrahim Tekin, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan çalışmalarda genç kadının izine rastlanmazken, 1 çocuğuyla ortada kalan Tekin 3 gündür haber alamadığı eşinin eve dönmesini istedi.

Eşiyle arasında 'telefon' tartışması çıkınca, kendisinin evden ayrıldığını söyleyen Halil İbrahim Tekin, “Sabahleyin erken kalktığımızda kendisi benden telefonunu istedi, ben de telefonunun bende olmadığını söyledim, o arada aramızda tartışma çıktı ve kendisi bir müddet sonra evden ayrıldı. Yarım saat sonra eve geldiğinde tekrar telefonunu istedi, tekrar bende olmadığını söyleyince tartışmanın büyümemesi için fındık bahçesine gittim ve aradan 2 saat sonra geldiğimde karım ve 2 çocuklarımın evde olmadığını gördüm. Acaba bir yere gitti mi diye eşyalarına baktım, hiçbir şey almadığını gördükten sonra Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundum” diye konuştu.

Jandarma ekipleri ilçede çalışma başlatırken, güvenlik kameralarına göre kadının en son çocukları ile birlikte ayrıldığı görüldü. Görgü tanıklarına göre, bir patpat aracına "Çocukları hastaneye götürüyorum" diyerek binen Zemzem Tekin'in, Mollabey köyüne gelerek bir başka minibüse binip, Alaplı ilçesine gittiği iddia edildi.



Ertuğrul Yüksel



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