Zonguldak'ta FETÖ operasyonları: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce Zonguldak merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2009 komiser yardımcılığına geçiş sınavı ile ilgili FETÖ operasyonunda 2 şahıs ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında ise askeri mahrem yapıdan 1 astsubay yakalandı.

FETÖ terör örgütü operasyonu kapsamında Zonguldak'ta toplamda yakalanan 16 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir