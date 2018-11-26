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Zonguldak'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Zonguldak'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak’ta halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kilimli ilçesi İnönü Sokak'ta meydana geldi. Mustafa S. idaresindeki 67 DN 193 plakalı özel halk otobüsü ile Halit D. idaresindeki 67 AY 829 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada özel halk otobüsü refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Halit D. ile Berna K. (31), Kadircan A. (20), Egemen K. (9) ve Emre Ö. (16), ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Barış Doğan - Onur Altındağ
 

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