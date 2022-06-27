Zonguldak'ta iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma kapandı

Zonguldak'ta 25 Haziran'dan bu yana etkisini sürdüren şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hızını yitirmeyen sağanak, Gökçebey ilçesinde tehlikeli durumlar oluşturuyor. Dün Gaziler Deresi'nin taşmasının ardından bugün sular çekilmiş ve selin boyutu gözler önüne serilmişti. Bugün ise Agusto Deresi taşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Dere suyunun gittikçe yükselmesiyle ekipler teyakkuza geçti. Derenin geçtiği güzergahta iki dereyi birbirine bağlayan köprü ulaşıma kapandı. Çökme tehlikesi bulunan köprüden geçişler şeritlerle kapanırken, köprüye gelen iki taraftaki mahalleliler karşıya geçemedi.

“İki mahalleli karşılıklı birbirine bakıyor”

Yıkılma tehlikesi olan köprünün ulaşıma kapandığını ve iki mahallelinin birbirine karşıdan baktığını aktaran mahalle sakini Caner Çubuk, “Şu anda herkesin önlemini alması gerek, kimseye zarar gelmeden evlerine gitsinler. Vatandaşlara, araçları da olabildiğince yüksek yerlere bırakmalarını tavsiye ederim. Köprü kapandı, karşıya geçmeleri riskli. İki mahalleli karşılıklı birbirine bakıyor. Uzunahmetler köyünden geliyor sel yavaş yavaş. Buradan bir an önce uzaklaşılması gerekiyor. Biz vatandaşlık görevimizi yapıyoruz, insanların sağlığını düşündüğümüz için gerekli uyarıları yaparak uzaklaştırıyoruz. Ben de ıslandım ama yapacak bir şey yok, kendi vatandaşımız için görevimizi yapıyoruz” dedi.

Öte yandan, şiddetini artıran sağanak cadde ve sokaklarda ulaşımı zorlaştırdı. Namazgah köy yolunda meydana gelen heyelan, yolun kapanmasına sebep oldu. Geçişler alternatif yollardan sağlanırken, ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Ekrem Ceylan - Orkun Kaya - Murat Sulucak