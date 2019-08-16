İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta kız isteme kavgasında kan döküldü

Zonguldak'ta kız isteme kavgasında kan döküldü
Zonguldak'ta kız isteme kavgasında kan döküldü

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kız isteme nedeniyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, Devrek ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İ.G. ve ailesi bir süre önce tanıştığı S.C.'yi ailesinden istemek üzerine evlerine gitti. Ancak kız isteme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönmesi üzerine iki aileden 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Devrek Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.  

Fikri Erdem

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.