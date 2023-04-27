Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı köyü mevkisinde yaşandı. Ali K. idaresindeki 34 ZD 353 plakalı otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil kanala düştü. Yol kenarındaki yeşillik alana çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Onur Altındağ
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