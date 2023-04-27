İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı
Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli yolunda kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı köyü mevkisinde yaşandı. Ali K. idaresindeki 34 ZD 353 plakalı otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil kanala düştü. Yol kenarındaki yeşillik alana çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.