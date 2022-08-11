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Zonguldak'ta metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü

Zonguldak'ta metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü
Zonguldak'ta metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü

Zonguldak'ta metrekareye bir saatte 35 kilogram yağmur düştü. Sabah aniden bastıran şiddetli yağmurda araçlar yolda kaldı.

Zonguldak'ta metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu uyarı verdiği Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış zor anlar yaşattı. AFAD'ın da uyarılarda bulunduğu kentte metrekareye bir saatte 35 kilogram yağış düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kaçmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise saçak ve sundurma altlarına sığındı. Yağış nedeniyle Kozlu sahil yolu sular altında kaldı. Sürücüler su baskını nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Belediye ekipleri yol kenarında tıkanan mazgalları açmak için çaba sarf etti. Kozlu sahilindeki park alanları ve banklar da sular altında kaldı. Bir araç sürücüsü, su basan yolda ilerleyemeyince bekleyişini sürdürdü.

Yolu su basması nedeniyle bazı sürücüler araçlarını kaldırıma çekti. Eşini hastaneye götüren Nevzat Hamurcu, "Ben gitmiyorum, kendime güvenemedim. 55 senedir devamlı araba üstündeyim. Bir anda yağmur bastırdı. Riske atmadım. Araçta eşim var, hastanede randevum var" diye konuştu. Hamurcu, aracıyla kaldırımın bulunduğu güzergahtan devam ederek ilerledi.

Sertaç Özdemir - Onur Altındağ

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