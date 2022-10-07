Zonguldak'ta palamudun fiyatı yükselişe geçti

Zonguldak'ta havaların balık avcılığını olumsuz etkilemesi nedeniyle palamudun fiyatı artışa geçti. 5 tanesi 100 TL'ye satılan palamudun kilosu 50 TL'ye satılmaya başlandı. Koşulların elverişli olmaması halinde bu fiyatın 90 TL'ye kadar çıkabileceğini söyleyen balık hali Zeki Beybeyoğlu, ”Şu anda durum 2-3 gündür balık az. Zaten az olduğu için balıkların fiyatı yükseldi. Şu anda palamudun kilosu 50 TL. Pek balık çıkmıyor. Ama inşallah ilerde daha çok çıkacak. Çinakop, barbun, istavrit bulamıyoruz. İnşallah onları da bulduğumuz zaman daha iyi olacak. Bizim insanımız der ki palamudun bol olduğu yerde hamsi olmaz. Bunu Allah bilir. Hamsinin ne olacağı belli değil. Biz çinakop, istavrit ve palamut bolluğu bekliyoruz. Amasra-Akçakoca arasında ki sınırda hala balıkçılar burada. Millet diyor ki yağmur yağmıyor ama poyraz var. Dalga var adamlar çıkamıyor. Palamut çıkmazsa palamudun kilosu 80-90 TL'yi bulabilir" diye konuştu.

Emrecan Bayram

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