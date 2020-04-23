Zonguldak'ta sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sabah saatlerinden itibaren il merkezinde sessizlik hakim olurken, genelge doğrultusunda bazı marketler ve tatlı satışı yapan iş yerleri açıldı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde bazı vatandaşlar alışveriş yapmak üzere marketlere gitti. Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.

Genelge doğrultusunda 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 gün boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) ise açık olacak.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

