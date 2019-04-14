İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Zonguldak'ta sis etkili oldu!

Zonguldak'ta sis etkili oldu!
Zonguldak'ta sis etkili oldu!

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü kentte, en yüksek hava sıcaklığının ise 14 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının aynı seviyelerde süreceği belirtirken yağmurlu havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını kaydetti.  

Onur Altındağ - Barış Doğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.