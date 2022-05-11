Zonguldak'ta suç örgütü kurma davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi

Cumhuriyet Savcılığı, alınan ifadeler ve delillerin toplanmasının ardından yaklaşık 600 sayfalık iddianamesini tamamladı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuksuz yargılanan aralarında R.K. ve Z.K.'nin de bulunduğu tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada sanıkların dinlenmesinin ardından dava eksiklerin giderilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.



Sertaç Özdemir

