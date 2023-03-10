Zonguldak'ta tarım aracı su kuyusuna çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 16.00 sularında Alaplı ilçesine bağlı Küçükkaymaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ü. tarım aracının kasası üzerinde bulunan eşi ve kızı ile birlikte Küçükkaymaz köyüne geldiği sırada freni tutmayan araç karşıdaki su kuyusuna çaptı. Kazada sürücü İsa Ü. ve eşi M.Ü. ile N.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ereğli'de bulunan hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ertuğrul Yüksel

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