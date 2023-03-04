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Zonguldak'ta tırın otomobille çarpışma anı kamerada

Zonguldak'ta tırın otomobille çarpışma anı kamerada
Zonguldak'ta tırın otomobille çarpışma anı kamerada

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tır sürücüsünün kavşakta otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobil refüje çıkarken tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Zonguldak'ta tırın otomobille çarpışma anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.00 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta yaşandı. İddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 78 AV 420 plakalı tır, kavşakta Ahmet E. idaresindeki 06 CCD 750 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle refüje çıktı. Tır sürücüsü kazanın ardından Karabük istikametine kaçtı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat Sulucak
 

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