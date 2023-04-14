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Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şerit ihlali yapan sürücünün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, ilçeye bağlı Geriş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan C.E. hakimiyetindeki 67 TP 802 plakalı Fiat marka araç, sağ şeritten sol şeride geçiş yaptığı esnada arkasından gelen R.D. hakimiyetindeki 67 ZG 696 plakalı Tofaş marka araçla çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan N.K., M.A.'yı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Murat Sulucak

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