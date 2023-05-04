Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Alaplı-Akçakoca yolu üzerinde yaşandı. Hamza Y. (22) idaresindeki 26 AEH 419 plakalı araç, seyir halindeki Hüseyin Y. (35) idaresindeki 48 ADY 711 plakalı araca arkadan vurdu. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Hamza Y. ile araçlarda bulunan Fatma Y. (58), Caner A. (13) ve Safiye A. (44) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ertuğrul Yüksel

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