Zonguldak'ta trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Havalimanı kavşağında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 ACB 948 plakalı araç ile Muharrem K. idaresindeki 14 FM 900 plakalı araç çarpıştı. Kazada 06 ACB 948 plakalı aracın içerisinde Burcu A., Melis A., Yasemin Y., Mehmet Y., Furkan Y. ve Kaan Y. yaralandı. Ağır yaralanan Kaan Y. Zonguldak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların hayati tehlikeleri ise bulunmazken tedavileri sürüyor.

14 FM 900 plakalı aracın sürücü ve içinde bulunan bir yolcunun kazadan sonra olay yerinden ticari taksi ile Bakacakkadı beldesine kaçtıkları tespit edildi. Şüpheliler kaçtıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Olay yerinden kaçan Setenay Melek Y. 0.85 promil ve aracın sürücüsü Muharrem K.'nın da 2.74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Muharrem K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Gülcan Çolak

