Zonguldak'ta yağışla birlikte liman sarıya döndü

Kent merkezinde etkili olan yağış ile birlikte rüzgar da etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düştüğü kentte rüzgarın hızı saatte 23 kilometreye yükseldi.

Yağışla birlikte Üzülmez ve Çaydamar derelerinin getirdiği çöpler de limana doldu. Liman Caddesi'nde oluşan dalgalar sebebiyle balıkçı tekneleri de liman içerisinde demirledi. Liman içerisinde oluşan çamur sebebiyle adeta sarıya boyandı.

Meteoroloji yetkilileri; rüzgarın Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

