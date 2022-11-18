Zonguldak'ta yangın paniği, öğrenciler böyle kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay sabah 10.00 sıralarında İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta beş katlı bir apartmanın üçüncü katında yangın meydana geldi. İsmail Kaan Yalçın ve arkadaşı Mehmet Ali Öymen'in yaşadığı dairenin elektrik panelinde başlayan yangın ayakkabılığın tutuşmasıyla büyüdü. Kısa sürede dairenin içerisi ve apartmanı dumanlar sardı.

Yangını fark eden arkadaşı o sırada uyuyan İsmail Kaan Yalçın'ı uyandırarak durumu haber verdi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman dolayısıyla merdivenleri kullanamayan diğer apartman sakinlerini kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma merdiveniyle önce alevlere müdahale eden ekipler ardından da yangının yaşandığı dairenin yan ve üst katlarında oturan diğer üniversite öğrencilerini kurtarmak için çalışma yaptı. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Teoman Kaan Yalçın, "Elektrik panelinden çıktı şalterden. Arkadaş uyandırmasa zaten Allah korusun ölüyordum. Evde iki kişiydik. Uyandırdı yangın olduğunu söyledi. Ayakkabılık kabının orada. Elektrik paneli de oradaydı zaten. Zor çıktık" diye konuştu.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram

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