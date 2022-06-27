Zonguldak'ta yoğun yağış etkisini sürdürüyor

Zonguldak'ta dün öğle saatlerinden bu yana zaman zaman etkili olan şiddetli yağış bugün de devam etti. Yoğun yağış nedeniyle dere yatağında biriken sular Çaydamar Deresini taşma noktasına getirdi. Geceden bu yana nöbette olan ekipler köprünün olduğu kısımlarda biriken odunlar ve tahta parçalarını temizledi. Ekipler kentin belirli noktasında çalışmalarını sürdürürken, muhtemel sel tehlikesine karşı tedbiri üst seviyede tutuyor.

Çalışmaların geceden bu yana devam ettiğini belirten Çaydamar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zaman, “Dün başlayan yağmurla köprü altları bayağı tıkandı. Tüm ekiplerimiz burada. Karşıdaki dükkânları sel basmıştı, gece saatlerinden beri ayaktayız. Buraları temizledik, 03.00'dan beri ayaktayız. Allah'ın verdiği bir afet, yapacak bir şey yok. Dün gece deriyi temizlediğimiz için şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Zamanla burası da oldu, 1984 yılında sanıyorum sel olmuştu. Bütün ekiplerimiz 24 saat burada bekliyor. Üç kepçe bir kato burada. Kapanan yerleri açıyoruz ki dere tıkanmasın, mahalleyi su basacak yoksa. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz de ayaktayız, bekliyoruz. Şu anda bir tehlike görünmüyor, elemanlarımız burada bekliyor. Herkes işinin başında. İnşallah Allah zeval vermez. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir



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