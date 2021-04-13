Zonguldak'taki vaka artışı maden ocaklarına yansıdı

Zonguldak'ın korona virüs haritasında turuncudan kırmızıya dönmesinin ardından vakalarda artış hızla devam ediyor. Artan vakalar maden ocaklarına da yansıdı. Zonguldak'taki maden ocaklarında 69 maden işçisinin korona virüs testi pozitif çıktı. Temaslı olan 79 kişi karantinaya alındı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, ''Madencilik yoğun emek verilen ve iç içe çalışılan bir yer. Aynı kafeslerde iniyoruz. Aynı iş yerlerinde giyiniyoruz. Bundan dolayı da temizliğimizi yapıyoruz. Bu bulaşıcı oranını da arttırıyor. Tüm dünyada ve ülkede vaka sayıları arttı. Mutasyonlu virüsün yayılması daha fazla. Son zamanlarda da Türkiye'nin durumu belli. Son zamanlarda da 69 arkadaşımızın testi pozitif. Bunun yanında da 79 arkadaşımız filyasyon ekibinin belirlediği arkadaşımız evinde karantina altında'' dedi.

Emre Can Bayram