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Zooloji profesöründen Suriye üzerinden Türkiye'ye 'Asya Kaplan Sivrisineği' uyarısı

Zooloji profesöründen Suriye üzerinden Türkiye'ye 'Asya Kaplan Sivrisineği' uyarısı
Zooloji profesöründen Suriye üzerinden Türkiye'ye 'Asya Kaplan Sivrisineği' uyarısı

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son günlerde Türkiye'de hava sıcaklarının normalinin üzerinde seyrinden ötürü cins sivrisinek vakalarında hastanelere başvuruların arttığına dikkat çekerek, popülasyonu artan Aedes Sivrisineğinin taşıyıcı virüslerle insanlarda hastalığa sebebiyet verebileceğini söyledi.

“Batı ülkelerinde sivrisinek kaynaklı hastalıklar, cinslerden kaynaklanıyor" diyen Prof. Dr. Satar, "Sebebi Asya Kaplan Sivrisineği kaynaklı hastalıklardır. Tabi bu bizim bölgemizde tam görülmedi. Fakat görülmeyecek diye bir şey yok. Çünkü Suriye'de var olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Dolayısıyla bizim bölgemizde de görülebilir. Hatta Karadeniz Bölgesinde de aedes dediğimiz farklı bir sivrisinek türü var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için konuşursak, havaların sıcak seyretmesinden dolayı sivrisinek vakalarında artış olacağı beklenebilir” ifadelerinde bulundu.

Muhammet Hüseyin İçli

 



 

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