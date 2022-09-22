Zooloji profesöründen Suriye üzerinden Türkiye'ye 'Asya Kaplan Sivrisineği' uyarısı

“Batı ülkelerinde sivrisinek kaynaklı hastalıklar, cinslerden kaynaklanıyor" diyen Prof. Dr. Satar, "Sebebi Asya Kaplan Sivrisineği kaynaklı hastalıklardır. Tabi bu bizim bölgemizde tam görülmedi. Fakat görülmeyecek diye bir şey yok. Çünkü Suriye'de var olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Dolayısıyla bizim bölgemizde de görülebilir. Hatta Karadeniz Bölgesinde de aedes dediğimiz farklı bir sivrisinek türü var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için konuşursak, havaların sıcak seyretmesinden dolayı sivrisinek vakalarında artış olacağı beklenebilir” ifadelerinde bulundu.

Muhammet Hüseyin İçli







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