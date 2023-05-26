Zoran Terzic, Dinamo-Ak Bars'ın yeni başantrenörü oldu

Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'yi 5 sezon çalıştıran Zoran Terzic, sezonun sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. 56 yaşındaki başantrenörün yeni durağı ise Rusya oldu. Rus ekibi Dinamo-Ak Bars, takımın Terzic'e emanet edildiğini duyurdu. Zoran Terzic, Fenerbahçe ile 1'er kez Sultanlar Ligi ve Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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