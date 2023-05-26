İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zoran Terzic, Dinamo-Ak Bars'ın yeni başantrenörü oldu

Zoran Terzic, Dinamo-Ak Bars'ın yeni başantrenörü oldu
Zoran Terzic, Dinamo-Ak Bars'ın yeni başantrenörü oldu

Rusya Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Dinamo-Ak Bars, takımın başına son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Sırp başantrenör Zoran Terzic'in getirildiğini açıkladı.

Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'yi 5 sezon çalıştıran Zoran Terzic, sezonun sona ermesinin ardından sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı. 56 yaşındaki başantrenörün yeni durağı ise Rusya oldu. Rus ekibi Dinamo-Ak Bars, takımın Terzic'e emanet edildiğini duyurdu. Zoran Terzic, Fenerbahçe ile 1'er kez Sultanlar Ligi ve Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.