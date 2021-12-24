Zorlu Elektrik Perakende Satış Şirketine ‘Türkiye'nin En İyi İşyeri' ödülü

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla faaliyet gösterdiği her alanda çalışanları için küresel standartları takip eden ve uygulayan Zorlu Enerji'nin perakende elektrik satış şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.), dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen ‘Kincentric Best Employers 2021 Programı' kapsamında ‘Türkiye'nin En İyi İşyeri' ödülünü aldı.

Dünya çapında önde gelen işyerlerinin ölçümlenerek onaylandığı listede OEPSAŞ şirketi Zorlu Enerji'nin ‘Geleceğin Enerji Şirketi' olma vizyonuyla başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve teknolojiyi ile sürdürülebilirliği iş yapışının temeline alarak faaliyetlerini sürdürüyor.

“Çalışan memnuniyeti en büyük itici gücümüz“

Alanında en iyi, iş stratejileri ile uyumlu, insana dokunarak bağ kuran ve anlam oluşturan, kariyer yolculuğunda çalışanlarına saygılı ve farklılıklarını dikkate alan, çalışan bağlılığının yanında liderlik, yetenek odağı ve çeviklik alanlarına da yatırım yapan bir insan kaynakları politikası ile hareket ettiklerini belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, şöyle konuştu:

“Şirketimizin ortaya koyduğu bu başarının arkasında Zorlu Enerji'nin tüm şirketleri için ortak olarak yürüttüğü insan kaynakları politikası var. Çalışan memnuniyeti ise politikamızın kalbinde yer alıyor. Dünyada birçok ülkeden organizasyonun yer aldığı bu listede, 2021 yılında Türkiye'den giren 22 şirketten biri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

Uyguladığımız tüm insan kaynakları süreçlerinde güncel ve son teknolojik donanımlarla mesai arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Aramızda eşitlikçi ve sürdürülebilir bir ilişki kurarken birbirimizin yenilikçi taraflarını teşvik edecek mekanizmalar kuruyor, mesleki ve yönetsel becerilerde ilerlemeyi hedef alan eğitim ve gelişim fırsatları hazırlıyor, üretici ve inovatif bir iş ortamı sağlayarak kendimizi sürekli güncel tutmamıza yardımcı olacak mekanizmalar kurguluyoruz.

“Sektörde hizmetimizi ilk dijitalleştiren şirket olduk”

Gelişen teknolojiye ve değişen dünya trendine uyum sağlayacak şekilde kapsayıcı ve esnek bir liderlik anlayışıyla inovatif projeleri hayata geçirmek her zaman için öncelikli hedeflerimizden biri oldu. Tüm faaliyetlerimizi ve uygulamalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Özellikle pandemi dönemi, hizmet hızımızı daha da artırmamıza ve daha çevik hale gelmemize vesile oldu. Çalışma arkadaşlarımızın, bu dönemi kolay bir şekilde atlatmaları ve pandemi sürecinde çok daha hızlı ve pratik işlem yapmalarını sağlamak amacıyla dijital projelerimizi hızla hayata geçirdik. Bu anlamda sektörümüzde bir ilke imza atarak hizmetini dijitalleştiren ilk şirket olduk. Hem çalışanlarımızın hem de abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla dijitalleşme ekseninde yeni çalışma modelimizi oluşturduğumuz bu dönemde elektrik perakende satış şirketimizin bu ödüle hak kazanmasını çok kıymetli buluyorum. Bugün şirketimizin bu ödülle taçlandırılmasına vesile olan tüm mesai arkadaşlarımın özverisi ve yüksek motivasyonu şirketimizi geleceğe taşıyacak en büyük güç olacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”