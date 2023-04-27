Zorlu Enerji, doğal gaz dağıtım sektöründe güvenliği artıracak Ar-Ge projesini tamamladı

İnsan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yatırım yapan Zorlu Enerji, iş süreçlerini EPDK elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin uluslararası kalite standartlar düzeyine ulaştırılması, hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesine yönelik amaçlarına göre şekillendiriyor. Bu kapsamda, proje sahibi Zorlu Enerji Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından Zorlu Enerji Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş'nin proje ortaklığında hayata geçirilen ve EPDK Ar-Ge Komisyonunca onaylanan, ‘Polietilen Hatlar Kanal Dışı Yerli Gaz Kesme Ekipmanı' Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı.

Güvenlik üst seviyede sağlanacak

Yapılan açıklamaya göre, doğal gaz dağıtım sektöründe kritik saha operasyonlarında kullanılacak ‘PE Hatlar Kanal Dışı Yerli Gaz Kesme Ekipmanı' Ar-Ge projesi sayesinde, saha işletme bakım operatörlerinin operasyon güvenliğinin üst seviyeye çıkarılmasının yanında, çevre ve şebeke müdahale emniyetinin de artırılması sağlanacak. Projeyle, polietilen doğal gaz altyapı şebekesinin büyük bölümünü oluşturan Ø20-Ø63 mm. çaplarında oluşan boru hattı hasarlarında veya planlı bağlantı operasyonlarında kanal dışından gaz akışının ideal hızda, ergonomik ve uygulama yüzeylerinde deformasyon oluşturmadan kontrol altına alınması amaçlanıyor. Polietilen hatlarda portatif gaz vanası işlevi görecek ekipman, altyapı engelleri veya yüzey kaplamaları nedeniyle normalden daha derin kanallardaki boru hatlarına müdahalede çözüm sunuyor, ihtiyaca göre 2,8 metreye kadar teleskobik olarak uzatılabilme imkan ve kabiliyeti sağlıyor.

Sektöre rol model olundu

Ekipmanın tüm boru çaplarında gerçekleştirilen fonksiyon testlerinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından onaylandığını ve Ağustos 2022 itibariyle ekipmanın öncelikle Gaziantep ve Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım bölgelerindeki görevli Acil Müdahale ve Bakım Onarım ekiplerinin kullanımına sunulduğunu belirten Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım Gaziantep Bölge Müdürü Zeki Düşoğlu, bu proje ile dağıtım sektörüne rol model olduklarını söyledi.

“Yüzde 100 yerli imkânlarla ve düşük maliyetle üretildi”

Ülke genelinde doğal gaz dağıtım bölgelerinde meydana gelen polietilen hat hasarlarında kanal dışından gaz kesme imkânı sağlamaya yönelik geliştirilen ekipmanın yüzde 100 yerli imkanlarla ve düşük maliyetle üretildiğini hatırlatan Zeki Düşoğlu, “EPDK destekli projemiz kapsamında geliştirilen mukavemeti yüksek ve ergonomik gaz kesme ekipmanının kullanımıyla, polietilen hatlar üzerinde gerçekleştirilecek eforlu ve tehlikeli gaz kesme operasyonlarında görev alacak ‘Acil Müdahale ve Bakım Onarım' personelimizin operasyon güvenliği ve iş emniyetinin artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca ekipman sayesinde daha az kullanıcının gaz kesintisine maruz kalması ve atmosfere daha az gaz çıkışı sağlanıyor olması nedeniyle projenin çevresel pozitif etkileri de bulunuyor. Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri olarak doğal gaz dağıtım hizmeti verdiğimiz bölgelerde dağıtım sistemi işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi alanında sektörümüze rol model olmayı sürdüreceğiz'' şeklinde konuştu.

Şirketin doğal gaz çalışmalarını yerlilik oranı, verimlilik, emniyet ve hizmet kalitesini sürekli artırma hedefiyle sürdürdüğünü belirten Zorlu Enerji Teknik Müdürü Serkan Uçar ise projeyi farklı kılan detayları paylaşarak şunları söyledi: “Mekanizma yapısı tamamen farklı olan ekipman, özel alaşımlı malzemeler kullanılarak sahada edinilen tecrübeler doğrultusunda ve uluslararası standartlar çerçevesinde özel yazılımla yüzde yüz yerli olarak geliştirildi. Yurtdışındaki sınırlı sayıdaki muadiline göre yaklaşık yüzde 60-65 tasarruf sağlanarak üretilen proje kapsamında 1696 kişi/saat emek harcandı. Sektörümüzde yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızla öncü olmaya devam edeceğiz.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.