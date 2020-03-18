Zorlu Enerji müşterilerine online işlem imkânı

Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerindeki çalışanlarını ve müşterilerini koronavirüsüne karşı koruyabilmek adına günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sayısını artırdığını açıkladı. Şirket çalışanları, ofislerine gelen abonelerin ve kendilerinin güvenliği ve sağlığı için eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Ayrıca çalışanların yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine, fuar ve kongre katılımlarına kısıtlama getirildi. Toplantı ve görüşmeler de online ortamda yapılmaya başlandı.

Zorlu Enerji müşterilerini; özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanları gerçekleştirecekleri işlemler için online kanallara yönlendiriyor. Zorlu Enerji'nin yenilenerek kullanıcı dostu bir yapıya kavuşan web sitesi üzerinden online olarak; abonelik başvurusu, abonelik fesih başvurusu, hatalı fatura itirazı ve müşteri bilgi güncelleme işlemlerini gerçekleştirilebiliyorlar. Müşteriler evden çıkmadan e-devlet ve çağrı merkezinden de birçok işlem gerçekleştirilebilirken, fatura ödemelerini de internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.