İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792'ye çıkardı

Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792'ye çıkardı
Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792'ye çıkardı

Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792’ye yükseldi.

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve Bilecik illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenen Zorlu Enerji, müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Zorlu Enerji, bu kapsamda NKolay bayileriyle hizmet verdiği ödeme noktalarının sayısını 60'a çıkarırken Zorlu Enerji müşterilerinin faturalarını ödeyebildiği toplam ödeme noktası sayısı ise 792'ye yükseldi.

Söz konusu şirketin aboneleri, fatura ödemelerini kredi kartı ile ödemeler hariç şirketin yetkilendirdiği tahsilat noktalarında, masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebiliyor ve isterlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ile ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.