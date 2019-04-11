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Zorlu Enerji ‘topluma hesap verebilen' ilk elektrik üretim şirketi olduğunu açıkladı

Zorlu Enerji ‘topluma hesap verebilen' ilk elektrik üretim şirketi olduğunu açıkladı
Zorlu Enerji ‘topluma hesap verebilen' ilk elektrik üretim şirketi olduğunu açıkladı

Zorlu Enerji, Zorlu Doğal şirketi ile Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanan SA8000 standardı ile sertifikalandırılmaya hak kazandı. Türkiye’de ilk defa 1999 yılında uygulanmaya başlanan standardın sertifikasına sahip olan 12 firma bulunuyor.

Zorlu Enerji, çalışanlarının temel haklarını sağlama noktasında da uluslararası standartları yakaladığını belgelemeye hak kazandığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede şirket, iki yıllık sosyal sorumluluk yönetim sistemi kurma proje çalışmaları sonrasında, gerçekleştirilen belgelendirme denetimini başarıyla geçerek Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yayınlanan ve çalışanların temel haklarının sağlanmasına yönelik gereklilikleri içeren SA8000 sertifikasını almaya hak kazandı. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak sivil toplum, işverenler ve akademisyenler tarafından oluşturulan standart süreci, çalışanların temel haklarının sağlanmasına yönelik gereklilikleri içeriyor ve küresel bazda şirket gönüllülüğü esası doğrultusunda ilerliyor.

3 yılda 6 ayrı denetim
SA8000 standardına göre sertifikalandırılan firmalar, bu belgeye uzun bir süreç sonrasında ulaşıyor. Yaklaşık 3 yıl boyunca uluslararası 1 eğitimden geçen SA8000 Denetçileri'nin kontrolünden geçen Zorlu Enerji, önümüzdeki 3 yıl içinde 2 habersiz olmak üzere 5 denetim daha geçireceği belirtildi.  

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