Zorlu Enerji'nin Filistin'deki güneş enerji santrali devreye alındı

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji ile Filistin'in elektriğinin yüzde 25'ini dağıtan elektrik dağıtım şirketi JDECO (Jerusalem District Electricity Co. Ltd.), bölgeye elektrik sağlamak amacıyla 2019'un ağustos ayında bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Filistin'in Jericho bölgesinde toplam 1.998 MWp kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali'ni devreye alan Zorlu Enerji, ZJ Strong şirketiyle güneş santralinden üretilen elektriği 25 yıl boyunca garantili fiyattan JDECO'ya satacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak; “Zorlu Enerji olarak 25 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimimizi yenilenebilir enerji projeleriyle yurt dışına taşımaya devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda bölgenin enerji ihtiyacını güneş santralleriyle karşılamak üzere JDECO ortaklığıyla kurduğumuz ZJ Strong (ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co) şirketimiz toplamda 1,998 MWp kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali'ni Filistin'in Jericho bölgesinde devreye aldı. Yeni yatırımımızın mutluluğunu yaşarken Zorlu Enerji olarak güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerimizle yurt içi ve yurt dışında büyümek ve uluslararası gücümüzü daha da artırmak istiyoruz” dedi.