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Zorlu kış aylarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

Zorlu kış aylarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi
Zorlu kış aylarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaban hayvanlarına yönelik olarak kırsal alanlarda besleme çalışması yapıldı. Yemlere kavuşan hayvanlar ise fotokapana yansıdı.

Zorlu kış aylarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Zorlu kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından besleme çalışmaları yapıldı.

Eskişehir genelinde bulunan yüksek kesimlere, ekipler tarafından yaban hayvanları için yem ve çeşitli malzemeler bırakıldı.

Kızıl geyik, kurt, çakal, vaşak, boz ayı ve domuz gibi hayvanlar başta olmak üzere doğadaki yaban hayvanları beslendi. Yapılan besleme çalışması drone ile havadan görüntülenirken, yaban hayvanlarının bırakılan malzemeleri yediği anlar fotokapana yansıdı. Yüksek dağlardaki zorlu yaban hayatının kaydedildiği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Şevket Can Çikot - Aydın Sarıoğlu
 

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