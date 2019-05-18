Zorlu maçın kazananı Trabzonspor oldu

1' Maçbaşladı
17. dakikada Nwakame'nin pasında ceza yayı üzerinde Sosa'nın gelişine şutunda kale sahası içinde bulunan Yusuf Yazıcı'nın ayaklarına çarpan top üstten auta çıktı.
18. dakikada Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.
26. dakikada Sosa'nın pasıyla topla birlikte ceza sahası sol çaprazından içeri giren Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
32. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Karius, gole izin vermedi.
42. dakikada Güven'in pasında kale sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
51. dakikada Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinden Mirin'in kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.
53. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasında arka direkte Novak'ın kafa vuruşunda meşin yavarlak kaleci Karius'un müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0
61. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'dan döndü.
62. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içene giren Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda kaleci Karius topu kornere çeldi.
74. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kagawa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
76. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, uzak mesafeden sert şutu direkten oyun alanına geri döndü.
78. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ayağının içiyle uzak mesafeden mükemmel vuruşunda kaleci Karius'un parmaklarının ucuyla müdahalesi yetersiz kalınca direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Amiri dk. 87 ?), Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Murat Cem Akpınar dk. 90 ?), Nwakaeme, Hugo Rodallega (Ekuban dk. 84 ?)
Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Toure, Ibanez, Olcay Şahan, Batuhan Artaslan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Beşiktaş: Karius, Adriano (Necip dk. 46), Vida, Mirin, Caner, Hutchinson, Madel (Kagawa dk. 46), Quaresma, Ljajic, Güven (Lens dk. 87 ?), Burak Yılmaz
Yedekler: Utku, Rıdvan, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Muhayer Oktay, Cyle Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Novak (dk. 53), Yusuf Yazıcı (dk. 78) (Trabzonspor), Kagawa (dk. 76) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Caner, Mirin (Beşiktaş), Sosa, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)