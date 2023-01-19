Zorlu mücadele nefesleri kesti! Gaziantep FK penaltılarda turladı

Maçtan dakikalar

5. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muriç'in sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

21. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın vuruşu üstten auta çıktı.

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İkpeazu'nun dönerek yaptığı yerden vuruş kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

45+2. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İkpeazu'nun dönerek çektiği sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

60. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Jevtovic'in etkili kafa vuruşunu kaleci Erhan güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Dıouf'un karşı karşıya vuruşunu kaleci Günay ayaklarıyla çıkardı.

81. dakikada Maxim'in ceza sahasın kafayla indirdiği topa Figueiredo'nun sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in sert şutu üstten çok az farkla dışarı çıktı.

95. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Dıouf'un iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

105. dakikada Maxim'in tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

108. dakikada Markovıc'ın pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Mustafa'nın kaleye doğru yöneldikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

119. dakikada Calvo'nun ceza sahasında kafayla indirdiği topa Sagal'ın elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verildi.

120. dakikada Guilherme'nin kullandığı penaltı atışını kaleci Günay sağına uzanarak kurtardı.

120+3. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Uğurcan'ın ön direkte aşırttığı topa arka direkte Diouf kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Bozbey, Selahattin Altay

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Matej Hanousek dk. 89), Papy Djilobodji, Alin Tosça, Ömürcan Artan (Mirza Cihan dk. 110), Marko Jevtovıc, Furkan Soyalp (Merkel dk. 75), Mustafa Eskihellaç, Lazar Markovic (Angelo Sagal dk. 115 ?), Maxim, Joao Figueiredo

Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Valmir Veliu, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 106), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Brunu Paz (Oğulcan Ülgün dk. 62), Soner Dikmen, Michalak (Amilton dk. 62), Endri Çekici (Mehmet Ali Büyüksavar dk. 90), Robert Muriç (Pavıcıc dk. 72), Ikpeazu (Mame Dıouf dk. 72)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Zymer Bytyqı, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevıc

Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 108) (Gaziantep FK), Diouf (dk. 120+3) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Günay, Maxim, Alin Tosça (Gaziantep FK)

Said Vakkas Yağcı

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