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Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor

Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor
Zorlu yoğun bakım sürecini atlattı, korona virüsü yenip okuluna kavuşmak için gün sayıyor

Kayseri’de 9 günü yoğun bakım olmak üzere 12 gündür hastanede korona virüs tedavisi gören 16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Emin Aslan, bir an önce iyileşerek okuluna kavuşmak için gün sayıyor. Aşı çağrısında bulunan Aslan, “Daha sağlıklı bir şekilde okula gidebilmemiz için öğretmenlerimiz aşısını olsun” dedi.

Kayseri'de ailesiyle beraber gittikleri düğünün ardından korona virüse yakalanan 16 yaşındaki Muhammet Emin Aslan ve babası 43 yaşındaki Abdullah Aslan, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Burada durumu daha da ağırlaşan Muhammet, yoğun bakıma alındı. 9 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Muhammet Emin, aşı çağrısında bulundu.

Yoğun bakım sürecinin çok zor geçtiğini kaydeden Aslan, “Virüs bana ailemden bulaştı. Evde durumum ağırlaşınca ambulans çağırıp hastaneye yatırdılar. 2 gün normal odada kaldıktan sonra durumum ağırlaştı ve yoğun bakıma kaldırdılar. 1 haftaya yakın yoğun bakımda kaldım ve burası baya zordu. Orada bir sürü alete bağlısın. Sadece yatakta yatıyorsun. Orası baya sıkıntılıydı. Orada durumum düzeldikten sonra şimdi normal odaya çıkardılar. Burası yoğun bakıma göre baya iyi. Orası çok zordu ve baya zorlandım. Herkes kendine dikkat etsin ve aşısını yaptırsın. Kimse oraya düşmesin. Yoğun bakım hiç kolay değildi. Okulumu özledim. Uzun zamandır zaten gidemiyorduk. Arkadaşlarımla şimdi konuşuyorum. Onlarda okulda yeni derslere başlamışlar. Öğretmenlerimin de hepsinin aşısını olmasını istiyorum. Daha sağlıklı bir şekilde okula gidebilmemiz için hepsi aşısını olsun” diye konuştu.

"Aşılı olmayan kimseyle konuşmayacağım”

Muhammet Emin'in babası 43 yaşındaki Abdullah Aslan da, “Binamızda komşumuzun düğünü vardı. Düğün salonuna gittiğimizde sosyal mesafeye dikkat etmedik, maskemizi de takmadık. Ondan dolayı bulaştığını düşünüyoruz. Orada denildiğine göre 2 tane korona virüslü varmış. Oradan kaptık. Önce hanım yakalandı. Daha sonra bana geçti. Benden sonrada oğluma geçti. Bu süreçte çok şeyler atlattık. Herkesin aşısını olmasını istiyorum. Hastaneden çıktığımda da aşılı olmayan kimseyle de konuşmayı düşünmüyorum. 12 gündür hastanedeyim. Benim de sıkıntılarım oldu ama oğlum kadar değildi. Devletimiz ve doktorlarımız gerekli tedavi için her şey uyguladılar” şeklinde konuştu.

Ali Göç - Mükremin Kaya
 

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