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Zuhal Topal'la Sofrada 22 MART Birincisi KİM FİNALİ Kazandı !

Zuhal Topal'la Sofrada 22 MART Birincisi KİM FİNALİ Kazandı !
Zuhal Topal'la Sofrada 22 MART Birincisi KİM FİNALİ Kazandı !

Zuhal Topal'la Sofrada programında 15 Mart haftanın birincisi kim oldu? Her hafta Cuma günü yayınlanan gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta büyük ödül olan 10 bin lirayı kim kazandı? 22 Mart Zuhal Topal'la Sofrada Programında kim birinci oldu? İşte detaylar.

Zuhal Topal'la Sofrada programında 22 Mart haftanın birincisi kim oldu kim kazandı! 22 Mart Cuma günü merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor.İşte yarışmaya ait detaylar...

22 MART HAFTANIN FİNALİ KİM KAZANDI?

10 Bin TL değerindeki ödülü Pınar Güneri ve Kayınvalidesi Saime Dönmez kazandı.

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