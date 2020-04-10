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Zuhal Topal'la Sofrada Kim Kazandı 10 Nisan Haftanın birincisi Kim Oldu !

Zuhal Topal'la Sofrada Kim Kazandı 10 Nisan Haftanın birincisi Kim Oldu !
Zuhal Topal'la Sofrada Kim Kazandı 10 Nisan Haftanın birincisi Kim Oldu !

Zuhal Topal'la Sofrada programında 10 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Her hafta Cuma günü yayınlanan gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Sofrada tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta büyük ödül olan 10 bin lirayı kim kazandı? 10 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada Programında kim birinci oldu? İşte detaylar...

Zuhal Topal'la Sofrada programında 10 Nisan haftanın birincisi kim oldu kim kazandı! 10 Nisan Cuma günü merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor.İşte yarışmaya ait detaylar...

10 NİSAN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı an burada yer alacak...

 

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