Zuhal Topal'la Sofrada KİM KAZANDI? 14 Aralık haftanın BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada programında 14 Aralık haftanın birincisi kim oldu kim kazandı! 14 Aralık Cuma günü merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor.İşte yarışmaya ait detaylar...

7 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Haftanın birincisi Demet hanım oldu. (31 puan)

Haftanın en düşük puanını Leman hanım aldı. (18 puan)

Haftanın dördüncüsü Esen hanım oldu. (21 puan)

Haftanın üçüncüsü aynı puanla Çiğdem ve Aslı hanımlar oldu. (22 puan)

Demet hanım 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

14 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı andan itibaren buradan öğrenebilirsiniz...