Zuhal Topal'la Sofrada Kim Kazandı? 21 Aralık HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada programında 21 Aralık haftanın birincisi kim oldu kim kazandı! 21 Aralık Cuma günü merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor.İşte yarışmaya ait detaylar...

14 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

10 bin TL'lik ödülü Tuğçe hanım ve Aynur hanım ikilisi kazandı.

Haftanın beşincisi 13 puanla Nurten – Ayten hanım.

Haftanın dördüncüsü 16 puanla Sude – Meryem hanım.

Haftanın üçüncüsü 17 puanla Dilber – İlknur hanım.

Haftanın ikincisi 21 puanla Serpil-Fatma hanım

Haftanın birincisi 30 puanla Tuğçe-Aynur hanım

21 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı andan itibaren burada yer alacak.