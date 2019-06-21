Zuhal Topal'la Sofrada Kim Kazandı 21 Haziran Haftanın BİRİNCİSİ KİM OLDU !

Zuhal Topal'la Sofrada programında 21 Haziran haftanın birincisi kim oldu kim kazandı! 21 Haziran Cuma günü merakla takip edilen yemek programı Zuhal Topal'la Sofrada programı, tüm heyecanı ile kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor.İşte yarışmaya ait detaylar...

21 HAZİRAN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?